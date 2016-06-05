Москва, 5 июня, 2016, 03:59 — ИА Регнум. Во время обострения ситуации в Сирии Россия и США должны объединиться, чтобы бороться с террористами, заявил глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачёв. Пишет сегодня, 5 июня, «Интерфакс».

Freedom House Сирийские боевики

При этом Косачёв также обратил внимание на то, что Россия, если потребуется, может действовать и одна. Глава комитета Совета Федерации по международным делам заявил, что Москва не будет вечно ждать ответа со стороны властей США.

«Террористы используют каждый день для того, чтобы усилиться и вооружиться. К сожалению, каналы поставок по-прежнему работают», — отметил Косачёв, добавив, что в связи с этим объединение РФ и США против общего врага оказало бы доминирующее действие на боевиков.

Ждать больше нельзя, учитывая современное положение дел, подчеркнул представитель Совета Федерации. По его словам, РФ, взяв паузу, дает шанс другим странам включиться в борьбу с террористами — общее необходимое дело.

Также Константин Косачёв сказал, что российская сторона не раз обращалась к американским властям для того, чтобы ускорить решение задач размежевания «умеренной» оппозиции и боевиков. При этом глава комитета по международным делам отметил, что такая задача является непростой.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что глава МИД РФ Сергей Лавро в в беседе с госсекретарем США Джоном Керри выразил крайнюю обеспокоенность Москвы тем, что в последнее время появились попытки затянуть возобновление межсирийских мирных переговоров. Российский министр призвал срочно размежевать так называемую «умеренную» оппозиции в Сирии и террористическую организацию «Джебхат ан-Нусра» (запрещенная в России).