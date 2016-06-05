Вашингтон, 5 июня, 2016, 03:24 — ИА Регнум. Новый, седьмой, сезон сериала «Игра престолов», снятый по роману американского писателя Джорджа Мартина «Песнь Льда и Пламени», будет короче на три серии. Об этом сообщил режиссер картины Джек Бендер, пишет издание Vanity Fair.

Цитата из т/с «Игра Престолов». реж Джек Бендер. 2011. США, Великобритания Джон Сноу

Так, по словам режиссера «Игры престолов», в новом сезоне зрители смогут увидеть только семь эпизодов вместо традиционных десяти. Кроме того, сам Бендер заявил, что сомневается в том, что будет лично снимать все эпизоды.

«Будет только семь эпизодов», — подтвердил режиссер «Игры престолов». При этом Джек Бендер также отметил, что у создателей сериала есть свои постоянные режиссеры, работающие над эпизодами уже на протяжении долгого времени.

Режиссер подчеркнул, что получил замечательный опыт, а Дэн УайссиДэвид Бениофф остались довольными получившимися сериями. Однако в следующей году Бендер начинает работу над трилогией романов Стивена Кинга. Первой должна будет стать картина по произведению «Мистер Мендес».

Ранее ИА REGNUM писало о том, что сериал «Игра престолов» стал причиной порнографического скандала. Дело в том, что представители НВО, американской телевизионной сери, заявляют о том, что Pornhub снимает порнопародии по мотивам «Игры престолов» и выкладывает отрывки из сериала со сценами эротики в раздел «фантастика». В связи с этим НВО намерена подать иск против Pornhub.