Пекин, 5 июня, 2016, 03:20 — ИА Регнум. Четыре человека удалось извлечь из воды спасателям, после того как 40-местный катер перевернулся в озере Байлун в китайской провинции Сычуань в субботу, 4 июня. Медикам не удалось сохранить жизнь одному из спасенных: ребенок умер в местной больнице не приходя в сознание, сообщает индийская Business Standard со ссылкой на заявление местного комитета коммунистической партии Китая.

Steve Jurvetson Кораблекрушение

Туристический катер перевернулся из-за сильного порыва ветра около 14:50 местного времени в районе города Гуанъюань. Как стало известно, всего на борту судна находились 18 человек. Судьба еще 14 пассажиров остается неизвестной, их поиски продолжаются.

Жизни трех спасенных ничего не угрожают, все они находятся сейчас под надзором медиков.

По факту крушения судна начато расследование.