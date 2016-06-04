с. Тхагабш, Краснодарский край, 5 июня, 2016, 02:56 — ИА Регнум. В результате разлива ручья под Сочи оказались подтопленными 76 частных домов в селе Тхагабш, население которого составляет 180 человек. Об этом сегодня, 5 июня, стало известно из сообщения ГУ МЧС РФ по Краснодарскому краю, которое была опубликовано на официально сайте организации.

Исаак Левитан. Весна. Большая вода (фрагмент). 1897

Согласно сообщению, подтопление села произошла из-за выпадения обильных осадков, вследствие которого разлился ручей Нагаш. Сообщается, что сейчас вода понемногу уходит из домов и с придворных территорий. В результате инцидента пострадавших не было.

Напомним, что ранее ГУ МЧС по Краснодарскому краю информировало о том, что в Сочи из-за ливня произошла аварийная ситуации на автодороге А-147 «Джубга — Сочи» в районе села Солонники, что стало причиной просадки моста.

Из-за повреждения водой опор автомобильного моста движение по участку дороги «Джубга — Сочи» было приостановлено. Движение было ограничено в районе поселка Солоники Лазаревского района Сочи.

В Лазаревском районе выпало 94 мм осадков, что спровоцировало затопление нескольких улиц.