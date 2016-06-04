Москва, 5 июня, 2016, 02:49 — ИА Регнум. Председатель Комитета ГД по международным делам Алексей Пушков с сарказмом отреагировал на заявления президента США Барака Обамы о созданном США миропорядке, при котором якобы уважается суверенитет всех стран. Парламентарий предложил вручить американскому лидеру премию за лицемерие. Об этом в субботу, 4 июня, Пушков написал в своем Twitter-аккаунте.

Utenriksdepartementet UD Обама получает Нобелевскую премию мира

«Барак Обама: «США создали миропорядок, при котором уважается суверенитет всех стран». Это после Югославии, Ирака, Ливии?! — Восклицает Пушков. — Нобелевская ! За лицемерие».

Вернуть ранее полученную Нобелевскую премию мира Пушков призывал Обаму еще в апреле 2016 года, после того как сам лидер США признал ошибочным американское вторжение в Ливию.

Ранее, в четверг, 2 июня, выступая в Колорадо-Спрингс перед выпускниками академии ВВС США, американский президент заявил, что «российская агрессия» на Украине является испытанием для созданного США мирового порядка, при котором «суверенитет стран уважается и все государства соблюдают одинаковые правила».