Донецк, 5 июня, 2016, 02:13 — ИА Регнум. Мобилизация в Донецкой Народной Республике не будет объявлена, даже если украинская армия начнет масштабное наступление. Если возникнет необходимость защищать республику, в строй станут добровольцы. Об этом в субботу, 4 июня, глава ДНР Александр Захарченко заявил во время прямой линии с журналистами, передает «Донецкое агентство новостей».

Александр Горбаруков ИА REGNUM Украинская армия

Недопустимо пускать на передовую 18-летних юношей, не имеющих боевого опыта, считает глава республики: «Я часто бываю на передовой и понимаю, что бросать неподготовленных и необученных на фронт нельзя». Если же ситуация того потребует, в строй встанут добровольцы с опытом боевых действий. «Если будет необходимость, будут добровольцы: от 30-ти до 40 тысяч. Люди, которые уже прошли боевые действия и готовы пойти на фронт», — заявил Захарченко.

Кроме того, жителей ДНР планируется обучать обращению с оружием и другим вопросам начальной военной подготовки. «Жители воюющей страны должны уметь обращаться с оружием. Элементарная азбука обращения со стрелковым оружием должна присутствовать», — считает глава ДНР. Курировать данный вопрос Захарченко намерен лично. В ближайшее время соответствующие поручения будут даны министру обороны республики.

Ранее, в марте 2016, в ДНР уже заявляли о том, что мобилизации в республике не будет. По словам заместителя командующего корпусом Эдуарда Басурина, мобилизации в республики никогда не было и не планируется. В ДНР нет необходимости проводить призыв, на службу в вооруженные силы республики идут добровольцы.