Казань, 5 июня, 2016, 01:47 — ИА Регнум.



Ryk Neethling Нож

Причиной смерти четырех человек, чьи тела были обнаружены во время тушения пожара в частном доме города Чистополя Республики Татарстан, оказались ножевые ранения. По данному факту 4 июня в следственном управлении СК по региону возбудили уголовное дело, сообщает телерадиокомпания «Казань».

О возгорании на улице Урицкого на горячую линию МЧС сообщили в 12:45. Прибывшие на место происшествия пожарные обнаружили тела четырех человек с признаками насильственной смерти: по предварительным данным, причиной смерти потерпевших стали ножевые ранения в области горла.

В ходе расследования следователям удалось выяснить, что в гости к семейной паре пришла женщина 1983 года рождения и ее четырехлетняя дочь. Как стало известно по результатам проведенной экспертизы, собравшиеся злоупотребляли спиртными напитками.

На месте трагедии продолжают работу следователи и криминалисты. Эксперты выясняют обстоятельства трагедии. Идет поиск лиц, причастных к трагедии.