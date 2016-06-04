Москва, 5 июня, 2016, 01:29 — ИА Регнум. Российские ракетные двигатели является причиной бессонницы американского сенатора Джона Маккейна, заявил вице-премьер РФ Дмитрий Рогозин. Таким образом в субботу, 4 июня, политик отреагировал на недовольство Маккейна закупкой у России ракетных двигателей РД-180.

Steve Jurvetson Ракетный двигатель

Дмитрий Рогозин написал об этом в своем микроблоге в Twitter: «Наши ракетные двигатели не дают усталому Маккейну заснуть».

Напомним, что ранее американский сенатор Джон Маккейн заявил, что нежелание властей США запрещать покупку российских двигателей РД-180 является необоснованным и лицемерным. По словам американского политика, правительство страны использует санкции против РФ выборочно. Например, США покупают ракетные двигатели у «Роскосмоса». В то же время ряд руководителей госкорпорации или находятся под санкции, или связаны с российскими корпорациями, которые фигурируют в черном списке, заявил Маккейн.

Так, американский сенатор отправил письмо на имя министра финансов США Джека Лью. В послании Маккейн обратил внимание на то, что США отдают деньги граждан страны, которые платят налоги, российским предприятиям. Речь идет о закупке ракетных двигателей. Отметим, что это уже не первое заявление сенатора, в котором он выражает недовольство тем, что Вашингтон использует РД-180.