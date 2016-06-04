Нальчик, 5 июня, 2016, 01:19 — ИА Регнум. Совет при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) намерен внедрять ювенальные законы в регионах. Так, в субботу, 4 июня, глава СПЧ Михаил Федотов предложил властям Кабардино-Балкарии принять на региональном уровне закон об общественном контроле за правами детей-сирот, против принятия которого на федеральном уровне активно выступило гражданское общество, благодаря чему он был снят с рассмотрения в Госдуме.

Василий Верещагин. Продажа ребенка — невольника (фрагмент). 1872

«Я бы предложил подумать над тем вопросом, чтобы здесь, в республике, попробовать реализовать идеи, заложенные в проекте федерального закона «Об общественном контроле за соблюдением прав детей-сирот», — цитируют Михаила Федотова РИА Новости.

О том, по какой причине, продвигаемые СПЧ ювенальные законопроекты о социальном патронате и об общественном контроле были сняты с рассмотрения, Михаил Федотов предпочел не распространяться, более того он надеется, что документ все же удастся, в конечном итоге, утвердить и на федеральном уровне. По его словам, предложенный законопроект об общественном контроле прошел первое чтение в Госдуме, но «дальше застрял».

«Давайте попробуем здесь принять такой закон. Он вполне вписывается в компетенцию субъекта федерации, и можно было бы посмотреть, как он будет работать на уровне региона, а дальше применить и на федеральном уровне», — заявил Федотов.

Глава Кабардино-Балкарии Юрий Коков пообещал ознакомиться с предложением СПЧ. «Мы самым внимательным образом изучим предложенные инициативы», — заявил он.

Редакция ИА REGNUM напоминает, что внесенные в 2012 году на рассмотрение в ГД законопроекты ФЗ № 3138−6 «Об общественном контроле за обеспечением прав детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» и ФЗ № 42 197−6 «О социальном патронате» были оценены российским обществом как глубоко ювенальные. Документы вызвали острую общественную реакцию: против принятия законопроектов было собрано более четверти миллионов подписей граждан РФ.

Законопроектом «Об общественном контроле…» устанавливается приоритет прав ребенка над правами родителей, а также дается широкий доступ к семье общественным, в том числе международным, организациям. Примечательно, что среди прав детей, которые будут защищать общественники, первым в списке стоит право ребенка на устройство в организации для детей-сирот, в то же время право ребенка жить и воспитываться в семье не нашло своего отражения в документе.

Против законопроекта об общественном контроле высказывался и президент РФ Владимир Путин. «Ряд положений законопроектов о социальном патронате и о контроле за обеспечением прав сирот, безусловно, неоднозначны в трактовке, содержат явные социальные риски и, главное, в них далеко не в полной мере учтены российские семейные традиции» — заявил российский лидер на съезде Общероссийской общественной организации защиты семьи «Родительское всероссийское сопротивление».