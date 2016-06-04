Финикс , США, 5 июня, 2016, 00:26 — ИА Регнум. Вечером в субботу, 4 июня, стало известно, что причиной смерти легендарного боксера Мохаммеда Али стал септический шок. Об этом заявил представитель семьи Али Боб Ганнелл, информирует британское агентство Reuters.

Cliff Боксёрский поединок Мухаммеда Али

По словам Ганнелла, септический шок произошел по естественной причине, которую пока еще не определили. Других подробностей смерти Али представитель семьи спортсмена не сообщил.

Боксер на протяжении последних тридцати двух лет страдал болезнью Паркинсона. Несколько дней назад состояние здоровья Мохаммеда Али значительно ухудшилось, он был доставлен в больницу в городе Финикс (штат Аризона), причиной чему послужили проблемы с легкими.

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В 21:10 (в 4:10 в субботу по московскому времени) в пятницу, 3 июня, легендарный боксер, многократный чемпион мира и победитель Олимпиады 1960 года скончался. О чем стало известно от Боба Ганнелла. Он также сказал, что последние часы своей жизни спортсмен провел в окружении родных и близких.

Британское агентство отмечает, что родственники Али поблагодарили всех за поддержку, оказанную им в такой тяжелый момент. Как ранее передавало ИА REGNUM, похороны боксера состоятся в пятницу, 11 июня, в родном городе Мохаммеда Али Луисвилле (штат Кентукки).