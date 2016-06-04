Гельзенкирхен, Германия, 4 июня, 2016, 21:53 — ИА Регнум. Сборная Германии на своем поле переиграла команду Венгрии в заключительном матче в рамках подготовки к чемпионату Европы-2016. Встреча, прошедшая 4 июня в Гельзенкирхене, завершилась со счетом 2:0.

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В первом тайме венгерский защитник Адам Ланг срезал мяч в свои ворота, а после перерыва голевыми действиями отметился немецкий полузащитник Томас Мюллер.

Напомним, что на групповом этапе Евро-2016 сборная Германии сыграет с командами Северной Ирландии, Польши и Украины. Сборная Венгрии встретится с командами Австрии, Исландии и Португалии.

Товарищеский матч.

Германия — Венгрия — 2:0.