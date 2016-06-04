Анкара, 4 июня, 2016, 21:45 — ИА Регнум. Вице-премьер Турции Нуман Куртулмуш считает, что России не на руку продолжать настаивать на теме сбитого Су-24, и «пора двигаться дальше улучшать отношения».

ИА REGNUM Эрдоган

«Турция уже несколько раз официально заявляла о том, что опознавательные знаки самолёта были скрыты и он не был сбит умышлено. Я считаю, что России не очень полезно продолжать настаивать на этой теме», — заявил он.

Ранее президент Реджеп Эрдоган выразил недоумение тем, что глава Российского государства Владимир Путин «пожертвовал хорошими отношениями» с Анкарой в результате «ошибки пилота».

«Я не понимаю, какой первый шаг ожидается от нас», — заключил Эрдоган, не уточнив о какой именно «ошибке пилота» идет речь.

Турция также призвала НАТО «укреплять координацию и сотрудничество в Черном море». Мы ожидаем конкретных результатов от саммита НАТО в Варшаве, который пройдет с 8 по 9 июля. Черное море должно превратиться в море стабильности. Я сказал генеральному секретарю НАТО, что отсутствие военного присутствия альянса в Черном море привело к тому, что оно уже почти стало русским озером», — цитирует Эрдогана англоязычная редакция Sputnik News.