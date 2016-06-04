Москва, 4 июня, 2016, 21:36 — ИА Регнум. Информация о возможной отставке главного тренера сборной России по футболу Леонида Слуцкого не соответствует действительности. Об этом, как передает Life.ru, заявил министр спорта России Виталий Мутко.

kremlin.ru Виталий Мутко

«Впереди такие ответственные дни для нашей сборной, а тут нашли, за что зацепиться, — говорит министр. — Не надо ничего опровергать, глупость это все».

При этом Мутко отметил, что сотрудники СМИ просто некорректно задали вопрос главному тренеру сборной России.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 4 июня главный тренер сборной России по футболу Леонид Слуцкий сделал громкое заявление накануне товарищеского матча Россия — Сербия.

По словам футбольного специалиста, он готов покинуть свой пост, если сборная России проиграет товарищеский матч команде Сербии.

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