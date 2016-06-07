Киев, 7 июня, 2016, 13:17 — ИА Регнум. Обозреватель ИА REGNUM Юрий Баранчиканализирует ситуацию, связанную с возвращением на родину осужденной в России за соучастие в убийстве российских журналистов диверсантку Надежду Савченко.

Иван Шилов ИА REGNUM Надежда Савченко

Буквально за два-три дня после возвращения Савченко стала самостоятельной политической фигурой, которая всем мешает. Может, оно так и задумано?

Подробности читайте здесь: Савченко — «троянский конь» Путина

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