Вашингтон, 4 июня, 2016, 21:21 — ИА Регнум. Власти США могут ввести ограничительные меры против Китая, если Пекин продолжит создание насыпных территорий в некоторых районах Южно-Китайского моря. Об этом, как передает РЕН ТВ, сообщил глава Минобороны США Эштон Картер, выступая на международной конференции по безопасности в Азиатско-Тихоокеанском регионе в Сингапуре.

Цитата из к/ф «Путь Дракона». Реж. Брюс Ли. 1972. Гонконг Недружественное отношение

По мнению главы Пентагона, действия Пекина являются дестабилизирующими факторами для безопасности в Азиатско-Тихоокеанском регионе и «вызывают обеспокоенность стратегическими намерениями КНР».

«Надеюсь, что подобное не будет продолжаться, поскольку за этим могут последовать шаги со стороны США и других сторон, что в итоге приведет к росту напряженности и изоляции Китая», — добавил Картер.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в конце мая официальный представитель МИД КНР заявил, что Пекин и страны — участницы АСЕАН достигли ряда соглашений по вопросам решения территориальных споров.

По мнению дипломата, благодаря действиям сторон ситуация в Южно-Китайском море продолжает оставаться стабильной.

При этом он добавил, что третьи страны не должны вмешиваться во внутренние процессы, протекающие в регионе и в акватории Южно-Китайского моря в частности.

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