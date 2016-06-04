Москва, 4 июня, 2016, 20:59 — ИА Регнум. Ракета-носитель легкого класса «Рокот», стартовавшая 4 июня с космодрома Плесецк (Архангельская область), успешно вывела на орбиту военный космический аппарат Российской Федерации. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.

mil.ru Ракета «Рокот» стартует с космодрома «Плесецк»

«4 июня в 17:00 мск с Государственного испытательного космодрома Плесецк в Архангельской области боевым расчетом Космических войск Воздушно-космических сил проведен пуск ракеты космического назначения (РКН) легкого класса «Рокот» с космическим аппаратом в интересах Министерства обороны РФ», — говорится в сообщении.

По предварительным данным, головная часть «Рокота» отделилась от носителя в расчетное время 17:06 мск.

«Космический аппарат был выведен на целевую орбиту и принят на управление наземными средствами Главного испытательного космического центра имени Германа Титова, — говорится в сообщении. — С космическим аппаратом установлена и поддерживается устойчивая телеметрическая связь».