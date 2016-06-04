Москва, 4 июня, 2016, 20:51 — ИА Регнум. Предварительное голосование по отбору кандидатов на выборы в Госдуму, которое провела партия «Единая Россия», выполнило свою задачу по вовлечению граждан в выработке решений, которые партия будет рассматривать на своем предвыборном съезде, заявил первый заместитель главы Администрации президента России Вячеслав Володин.

archive.government.ru Вячеслав Володин

На встрече с победителями предварительного голосования «Единой России» Володин напомнил, что такое голосование впервые проходило открытым способом, когда «люди участвуют в выработке решений по кандидатурам, которые партия потом будет выдвигать кандидатами на выборы на съезде», передает ТАСС.

Таким образом, подчеркнул Вячеслав Володин, предварительное голосование «выполнило свою задачу, вовлекая граждан в выработку решений, которые затем будет съезд обсуждать и предлагать для голосования в ходе выборной кампании».

При этом Володин призвал «Единую Россию» «не гнаться за процентами» на выборах и не прибегать к сомнительным политтехнологиям. «Важно, чтобы кампания прошла легитимно, тогда доверие будет к выборам, и здесь не нужно гнаться за процентами, надо думать, какое доверие будет к этим процентам», — заявил он.

Вячеслав Володин обратил внимание, что предстоящая в сентябре кампания по выборам в Государственную думу VII созыва будет сложной: помимо федеральных парламентских выборов состоятся выборы 38 региональных заксобраний, девяти губернаторов, представительных органов 11 административных центров субъектов России, и необходимо думать в том числе о «сшивке кампаний».

По его словам, необходимо добиваться результата политическими методами, а не прибегать «к сомнительные методам политтехнологий, которые снижают доверие к результату». «Ваша задача — с людьми общаться, убеждать, отстаивать позицию. Это должно лежать в основе избирательной кампании», — подчеркнул первый заместитель главы кремлевской администрации, напомнив, что Госдума является не только законодательным, но и представительным органом власти.

Он призвал будущих кандидатов «не расслабляться, понимать, что предварительное голосование — лишь начало пути».

«Надо сразу для себя исключить возможность таких отговорок: я хороший, а вот за партию голосовать не хотят, у партии есть и те, и другие сложности, проблемы», — подчеркнул Володин, отметив, что это «удел не просто слабых, а людей, которые поступают непорядочно к тому коллективу, который их выдвинул». «Ваш коллективный образ — это коллективный образ партии. В основе доверия к «Единой России» лежит доверие к президенту, но и от вас многое зависит», — констатировал он.

«Надо делать все, чтобы было доверие (избирателей), а в его основе лежит консолидация, ваша работа, работа ваших коллег», — подчеркнул Вячеслав Володин.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 22 мая партия «Единая Россия» провела предварительное голосование по отбору кандидатов для участия в выборах в Государственную думу РФ, которые пройдут 18 сентября 2016 года. Предварительное голосование состоялось во всех регионах страны, было тайным и рейтинговым.

Итоговая явка на предварительном голосовании «Единой России» составила свыше 10,5 миллионов человек.