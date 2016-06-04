В Волгограде автомобиль протаранил остановку, есть жертвы
Волгоград, 4 июня, 2016, 20:31 — ИА Регнум. Легковой автомобиль протаранил остановку общественного транспорта в Волгограде. Как передает Life.ru, в результате ДТП погибли 2 человека (63-летний мужчина и 53-летняя женщина). Сам 24-летний водитель транспортного средства был госпитализирован с переломами обеих ног.
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ДТП
Авария произошла в субботу, 4 июня, в Ворошиловском районе города.
По предварительным данным, водитель легкового автомобиля не справился с управлением и протаранил остановку с людьми.
В настоящее время сотрудники правоохранительных органов проводят по данному факту проверку.