Санкт-Петербург, 4 июня, 2016, 20:29 — ИА Регнум. Посетителей и сотрудников торгово-развлекательного комплекса «Галерея» у Московского вокзала Санкт-Петербурга вывели из здания, предположительно, после звонка о заминировании. Об этом сообщают петербургские СМИ и жители в социальных сетях.

ТРК «Галерея». Санкт-Петербург

Эвакуация была объявлена около 19:30 и проводилась силами полиции и сотрудников частного охранного предприятия. По свидетельствам очевидцев, которыми они делятся в соцсетях и в эфире городских телеканалов, люди покинули торговый комплекс организованно и без паники.

При этом большинство посетителей не восприняли угрозу всерьез и остались на улице в ожидании того, когда ТРК вновь откроют. В результате на Лиговском проспекте образовалась внушительная толпа из любителей шопинга.

ТРК «Галерея», вероятно, является лидером по «заминированиям» среди городских торгово-развлекательных центров. В 2015 году его многократно эвакуировали после анонимных хулиганских звонков. Были случаи, когда людей выводили из «Галереи» по несколько раз в день. К счастью, все тревоги оказались ложными.

По последним данным, после проверки комплекс «Галерея» вновь открыли для посетителей.