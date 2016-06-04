Кудрин назвал сроки разработки программы развития России
Москва, 4 июня, 2016, 20:18 — ИА Регнум. Разработка основных положений программы экономического развития Российской Федерации (РФ) завершится к лету 2017 года. Об этом, как передает «Коммерсантъ», заявил бывший министр финансов РФ, председатель совета Центра стратегических разработок Алексей Кудрин.
«Разработка основных положений данной программы будет завершена к лету будущего года, — говорит он. — В данном случае это заказ президента, и администрация президента, и сам президент будут определять качество и возможности целого ряда материалов и целиком программы».
При этом Кудрин добавил, что Россия находится в рамках политического процесса, «поэтому то, что мы предъявим, будет, в конечном счете, определяться на готовность к использованию».
По мнению бывшего министра финансов РФ, решение по программе будет принято до президентских выборов.
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