Москва, 4 июня, 2016, 20:18 — ИА Регнум. Разработка основных положений программы экономического развития Российской Федерации (РФ) завершится к лету 2017 года. Об этом, как передает «Коммерсантъ», заявил бывший министр финансов РФ, председатель совета Центра стратегических разработок Алексей Кудрин.

ИА REGNUM Алексей Кудрин

«Разработка основных положений данной программы будет завершена к лету будущего года, — говорит он. — В данном случае это заказ президента, и администрация президента, и сам президент будут определять качество и возможности целого ряда материалов и целиком программы».

При этом Кудрин добавил, что Россия находится в рамках политического процесса, «поэтому то, что мы предъявим, будет, в конечном счете, определяться на готовность к использованию».

По мнению бывшего министра финансов РФ, решение по программе будет принято до президентских выборов.

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