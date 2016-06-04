Берлин, 4 июня, 2016, 19:57 — ИА Регнум. России и Европе в будущем стоит создать общую экономическую зону. Об этом, как передает Frankfurter Allgemeine, заявила канцлер Германии Ангела Меркель на съезде отделения партии «Христианско-демократический союз» в Мекленбурге — Передней Померании.

kremlin.ru Ангела Меркель и Владимир Путин

«Я выступаю за постепенное сближение РФ с европейским экономическим пространством, чтобы в конечном итоге у нас появилась единая экономическая зона от Лиссабона до Владивостока», — заявила она.

При этом канцлер Германии добавила, что ограничительные меры против Российской Федерации будут немедленно отменены, как только Москва выполнит свои обязательства по Минским договоренностям.

«Когда договоренности будут выполнены, мы (власти ЕС) сможем немедленно отменить санкции», — подчеркнула она.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, отношения между Москвой и Западом ухудшились на фоне кризиса на Украине и воссоединения Крыма с РФ.

Сперва Вашингтон и Брюссель ввели ограничительные меры против отдельных физических лиц и компаний РФ. Затем санкции были введены в отношении целых секторов российской экономики.

В ответ Москва ввела эмбарго на поставки продовольственных товаров из тех стран, которые ввели санкции против РФ.