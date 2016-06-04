СКР завел новое дело в отношении гонщиков на Geländewagen
Москва, 4 июня, 2016, 19:37 — ИА Регнум. Против сына вице-президента компании «Лукойл» Руслана Шамсуарова и других молодых людей, устроивших гонки на Mercedes-Benz Geländewagen в российской столице, возбуждено новое уголовное дело. Об этом сообщил официальный представитель Следственного комитета России (СКР) Владимир Маркин.
«Следственными органами ГСУ СКР по Москве возбуждено уголовное дело в отношении Абдувахоба Маджидова, Руслана Шамсуарова и других лиц по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 318 УК РФ (угроза применения насилия в отношении представителя власти)», — заявил он.
Маркин добавил, что в настоящее время сотрудники правоохранительных органов проводят комплекс следственных действий, направленных на сбор доказательственной базы.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, 22 мая сотрудники ГИБДД попытались остановить автомобиль Mercedes-Benz Geländewagen на Ленинском проспекте, однако водитель не подчинился требованиям автоинспекторов. В результате погони, во время которой Mercedes двигался с высокой скоростью и нарушал правила дорожного движения (ПДД), автомобиль все же удалось остановить.
Оказалось, что владельцем дорогостоящей иномарки является сын вице-президента компании «Лукойл» Азата Шамсуарова Руслан. За рулем транспортного средства находился приятель Руслана Абдувахоб Маджидов.
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