Москва, 4 июня, 2016, 19:37 — ИА Регнум. Против сына вице-президента компании «Лукойл» Руслана Шамсуарова и других молодых людей, устроивших гонки на Mercedes-Benz Geländewagen в российской столице, возбуждено новое уголовное дело. Об этом сообщил официальный представитель Следственного комитета России (СКР) Владимир Маркин.

Sergeev Pavel Уголовное дело. 1944

«Следственными органами ГСУ СКР по Москве возбуждено уголовное дело в отношении Абдувахоба Маджидова, Руслана Шамсуарова и других лиц по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 318 УК РФ (угроза применения насилия в отношении представителя власти)», — заявил он.

Маркин добавил, что в настоящее время сотрудники правоохранительных органов проводят комплекс следственных действий, направленных на сбор доказательственной базы.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 22 мая сотрудники ГИБДД попытались остановить автомобиль Mercedes-Benz Geländewagen на Ленинском проспекте, однако водитель не подчинился требованиям автоинспекторов. В результате погони, во время которой Mercedes двигался с высокой скоростью и нарушал правила дорожного движения (ПДД), автомобиль все же удалось остановить.

Оказалось, что владельцем дорогостоящей иномарки является сын вице-президента компании «Лукойл» Азата Шамсуарова Руслан. За рулем транспортного средства находился приятель Руслана Абдувахоб Маджидов.

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