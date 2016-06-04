Калуга, 4 июня, 2016, 19:56 — ИА Регнум. Сегодня, 4 июня в Козельском районе состоялось торжественное закрытие III Открытого чемпионата Калужской области по высшему пилотажу на поршневых самолетах, на Кубок «Нормандии — Неман», сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Фото Алексея Калакина В Калужской области завершился чемпионат по высшему пилотажу

По информации организаторов, областной чемпионат и кубок «Нормандии — Неман» с 31 мая проходил на местном аэродроме Хатёнки. Во время Великой Отечественной войны 1941 — 1945 годов здесь дислоцировался 18-й гвардейский истребительный авиационный полк 303-й истребительной дивизии. Отсюда в 1943 году начинался боевой путь легендарной французской эскадрильи «Нормандия». В последствии на ее базе был сформирован Первый отдельный истребительный авиационный полк сражающейся Франции «Нормандия-Неман».

Соревнования по высшему пилотажу проводятся на калужской земле третий раз. В этом году они посвящены 55-летию первого полета человека в космос. Цель чемпионата — развитие и пропаганда высшего пилотажа в России, рост летного и спортивного мастерства отечественных пилотов, сохранение исторической памяти, укрепление дружеских связей между народами.

В течение трех дней на аэродроме прошли летные испытания, в заключительный день состоялось награждение победителей, авиашоу, военно-историческая реконструкция и концертно-развлекательная программа. Заслуженные кубки летчикам вручили заместитель губернатора Калужской области Александр Авдеев, летчик-космонавт Сергей Крикалев и военно-воздушный атташе Франции в России Жиль Галле.

Как сообщало ИА REGNUM, в чемпионате принимали участие порядка 20 авиаторов из Санкт-Петербурга, Новосибирска, Перми, Московской области. Летчики выполняли сложнейшие фигуры высшего пилотажа: «бочку», «штопор», «колокол» и другие. Пилотов поделили на четыре лиги, в каждой из которой были определены свои победители.

Курируют проведение Кубка Федерация самолетного спорта России, военно-исторический союз «Аэроклуб «Нормандия — Неман», министерство спорта, а также министерство культуры Калужской области.

Помощь организаторам соревнований оказывали Военная миссия Франции в России и клуб военно-исторической реконструкции «Калужский гарнизон».

Между тем, после реконструкции на аэродроме Хатёнки торжественно открыли памятник французской эскадрилье «Нормандия-Неман». Работы проводились самим аэроклубом «Нормандия-Неман», который возглавляет Григорий Гринченко. В будущем у памятника планируется воздвигнуть часовню.