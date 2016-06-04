Вашингтон, 4 июня, 2016, 18:58 — ИА Регнум. В США на 75-м году жизни скончался легендарный боксер, трехкратный чемпион мира в тяжелом весе Мохаммед Али. Как сообщает портал NBC, трагедия произошла в субботу, 4 июня, в госпитале города Финикс.

Ira Rosenberg Мохаммед Али

По предварительным данным, бывший боксер скончался от болезни Паркинсона, которой он страдал на протяжении тридцати двух лет.

Панихида по Мохаммеду Али пройдет в его родном городе Луисвилл (штат Кентукки).

Биографическая справка:

Кассиуc Марселлус Клэй (Мохаммед Али) родился 17 января 1942 года в городе Луисвилл, штат Кентукки. Боксом он начал заниматься с раннего детства.

Первый серьезный успех пришел к Али в 1960 году, когда он в составе сборной США стал победителем Олимпийских игр в Риме (Италия). Затем молодой человек перебрался в профессиональный бокс.

В 1964 году Али в седьмом раунде победил действующего чемпиона мира Сонни Листона, тем самым выиграв свой первый титульный бой в карьере. Вскоре боксер защитил титул в бою-реванше и провел еще несколько удачных защит.

В 1971 году Али встретился на ринге с действующим чемпионом мира Джо Фрейзером. Этот поединок легендарный спортсмен проиграл. Однако в 1974 году он сумел взять реванш у Фрейзера.

В 1974 году состоялся второй поединок между Али и Фрейзером, в котором Али победил по очкам. В 1975 году Али вновь победил Фрейзера, а также одолел Джорджа Формана, который на тот момент являлся чемпионом мира в тяжелом весе.

В 1981 году Али завершил боксерскую карьеру.

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