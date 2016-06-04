Париж, 4 июня, 2016, 18:35 — ИА Регнум. Гарбин Мугуруса противопоставила быстроте и мощи Серены Вильямс такие же

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RolandGarros. Центральный корт

быстроту и мощь. Серена не была к этому достаточно готова. Редко ей могут оказывать достойное сопротивление, когда она играет в свой теннис. Мугуруса не только смогла оказать сопротивление, но и в нескольких решающих моментах сыграла лучше Серенны. В итоге заслуженная победа молодой испанки.

  • Серена Уильямс (США) — Гарбин Мугуруса (Испания) 0:2 (5:7 4:6)