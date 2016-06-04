Дамаск, 4 июня, 2016, 18:25 — ИА Регнум. Боевики двух террористических группировок — «Джебхат ан-Нусра» и «Ахрар аш-Шам» (обе запрещены в РФ) — атаковали позиции курдских ополченцев и добровольцев из местных жителей в квартале Шейх-Маскуд в северном Алеппо (Сирия). Об этом, как передают Вести.Ru, сообщил представитель российского Центра по примирению сторон в Сирийской Арабской Республике (САР).

ИА REGNUM Боевики

«На окраинах квартала Шейх-Максуд идет ожесточенный бой, — сообщил представитель центра. — Ополченцы подбили несколько единиц бронетехники боевиков».

Источник добавил, что в ожесточенных боях со стороны боевиков принимают участие около 2 тыс. человек. При этом недостатка в боеприпасах и оружии террористы не испытывают.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 3 июня боевики террористической группировки «Джабхат ан-Нусра» (запрещена в России) захватили 2 населённых пункта на территории сирийской провинции Латакия.

«В результате одной из таких атак, после массированной артиллерийской подготовки из РСЗО и миномётов и при поддержке бронетехники и автомобилей с установленными на них крупнокалиберными пулемётами, террористам удалось захватить населённые пункты Кара-Джагез и Хашхаша», — уточнили в информационном бюллетене Центра по примирению враждующих сторон на территории Сирии.

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