В Чехии рухнул спортивный самолет
Прага, 4 июня, 2016, 17:58 — ИА Регнум. На севере Чехии потерпел крушение небольшой спортивный самолет. Об этом, как передает RT, сообщил представитель местной полиции Михаэл Рихтеров.
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Спортивный самолёт
По его словам, в результате инцидента погибли 2 человека.
«На территории нимбуркского аэродрома около 14:00 мск разбился сверхлёгкий спортивный самолет, — уточнил Рихтеров. — Погиб пилот и находившийся с ним в кабине пассажир».
По предварительным данным, небольшое воздушное судно вошло в пике в 30 м над поверхностью земли, поэтому пилот не смог избежать крушения.