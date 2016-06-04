Прага, 4 июня, 2016, 17:58 — ИА Регнум. На севере Чехии потерпел крушение небольшой спортивный самолет. Об этом, как передает RT, сообщил представитель местной полиции Михаэл Рихтеров.

publicdomainpictures.net Спортивный самолёт

По его словам, в результате инцидента погибли 2 человека.

«На территории нимбуркского аэродрома около 14:00 мск разбился сверхлёгкий спортивный самолет, — уточнил Рихтеров. — Погиб пилот и находившийся с ним в кабине пассажир».

По предварительным данным, небольшое воздушное судно вошло в пике в 30 м над поверхностью земли, поэтому пилот не смог избежать крушения.