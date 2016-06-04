Москва, 4 июня, 2016, 17:41 — ИА Регнум. Мужчина, который подозревается в убийстве двух женщин, арестован в Москве. Об этом сообщает Главное следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по столице.

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«В ходе оперативных мероприятий мужчина, подозреваемый в свершении преступления, был задержан, — говорится в сообщении. — Сегодня (4 мая) по ходатайству следствия в отношении него судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу».

Ожидается, что в ближайшее время задержанному будет предъявлено обвинение в убийстве.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в ночь с 3 на 4 июня полиция Москвы обнаружила 2 трупа с колото-режущими ранами в квартире на Смоленской улице в центре города. По предварительным данным, преступление было совершено вечером 3 июня. Жертвами злоумышленника стали 2 женщины 26 и 28 лет.

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