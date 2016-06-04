Мадрид, 4 июня, 2016, 17:27 — ИА Регнум. Гоночный автомобиль, которым управлял испанский гонщик Жан Соланс, протаранил заграждение во время ралли в Испании. Как передает Life.ru, в результате ДТП пострадали 17 человек.

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Инцидент произошел в ночь на субботу, 4 июня, в северной провинции Кантабрия.

По предварительным данным, гонщик на большой скорости потерял управление транспортным средством и въехал в толпу людей, наблюдавших за спортивным мероприятием.

Отметим, что после крупной аварии организаторы мероприятия приостановили гонки.