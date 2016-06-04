Москва, 4 июня, 2016, 16:57 — ИА Регнум. В Москве сотрудники правоохранительных органов задержали трех молодых людей, которые подозреваются в стрельбе на юго-западе города. Об этом сообщили «Агентству Москва» в пресс-службе столичного управления МВД.

Jonathanmallard Стрельба

По данным ведомства, инцидент произошел на перекрестке улиц Академика Семенова и Академика Понтрягина.

«Прибывшими на место сотрудниками полиции были задержаны трое молодых людей, у которых были изъяты 2 предмета, похожие на автоматы, и предмет, похожий на пистолет, — сказали в пресс-службе. — По предварительной информации, данные предметы являются охолощенным оружием».

Сотрудники полиции направили изъятое оружие на экспертизу. На молодых «стрелков» составлены протоколы об административном правонарушении.