Ташкент, 4 июня, 2016, 16:39 — ИА Регнум. Сотрудники МВД Узбекистана в результате оперативно-розыскных мероприятий обезвредили группировку, которая занималась контрабандой наркотиков в особо крупных размерах. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил представитель МВД республики.

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«В ходе задержания членов наркогруппировки было изъято более 20 килограммов наркотических сресдтв, в том числе героин», — говорится в сообщении.

Численность группировки — 10 человек. В настоящее время проводятся мероприятия по установлению других лиц, причастных к правонарушению. По факту деятельности группировки закончены следственные мероприятия, дело передано в суд.

Через территорию Узбекистана проходит так называемый северный маршрут — крупнейший в мире трафик опиума из Афганистана в Россию и далее в страны Европы.