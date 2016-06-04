Москва, 4 июня, 2016, 16:37 — ИА Регнум. Власти США наращивают давление на правительство Украины, принуждая Киев выполнять Минские соглашения. Об этом, как сообщают Вести.Ru, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

ИА REGNUM Минские соглашения

«По нашим оценкам, которые основываются на информации из самых разных источников, Соединенные Штаты действительно наращивают давление на украинскую сторону с тем, чтобы она выполнила Минские договоренности в части, касающейся ее», — говорит глава МИД РФ.

При этом министр добавил, что выполнение политических договоренностей во многом зависит от того, как Киев будет договариваться с Донбассом.

«В том, что касается выхода на границы этих республик (ДНР и ЛНР) внутри Украины с РФ, то если украинцы договорятся с Донецком и Луганском, ради Бога, но это должна быть именно договоренность с ними, потому что они, конечно же, не забыли те угрозы, которые звучали из Киева и до сих пор звучат», — сказал Лавров.

3 июня главы ДНР и ЛНР Александр Захарченко и Игорь Плотницкий обнародовали совместное заявление, в котором говорится, что Киев продолжает игнорировать ДНР и ЛНР, не желая согласовывать с представителями республик конституционную реформу, принятие законов об амнистии и местных выборах в отдельных регионах Донбасса.

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