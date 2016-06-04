Вашингтон, 4 июня, 2016, 16:18 — ИА Регнум. Власти США не хотят вступать в конфронтацию ни с Российской Федерацией (РФ), ни с Китаем. Об этом заявил министр обороны США Эштон Картер в интервью телеканалу Channel NewsAsia.

mil.ru Российские и китайские солдаты

По словам главы Пентагона, Россия и Китай являются великими державами, с которыми США не хотят портить отношения.

«Мы (власти США) уважаем их (РФ и Китай) и не хотим конфликтов с ними», — заявил Картер, принимающий участие в Международной конференции по безопасности в Азиатско-Тихоокеанском регионе «Шангри-ла диалог».

При этом глава Пентагона добавил, что США также принимают во внимание, что РФ и Китай могут сделать выбор, «который в итоге противопоставит их США или остальному сообществу».

«Мы (власти США) должны серьезно к этому относиться», — добавил министр обороны США, пишет ТАСС.

Ранее глава Командования военно-воздушных операций Вооруженных сил США генерал Герберт Карлайл в интервью газете USA Today заявил, что власти США обеспокоены «возрождающейся» РФ и «чрезвычайно агрессивным» Китаем.

По его словам, РФ и Китай хотят обозначить свою сферу влияния в Восточной Европе и Южно-Китайском море соответственно.

«Они (РФ и Китай) хотят, чтобы нас там не было», — считает Карлайл.

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