Москва, 4 июня, 2016, 16:03 — ИА Регнум. Главный тренер сборной России по футболу Леонид Слуцкий сделал громкое заявление накануне товарищеского матча Россия — Сербия. Об этом сегодня, 4 июня, сообщает «Р-Спорт».

Дмитрий Садовников Леонид Слуцкий

Слуцкий заявил, что уйдет в отставку, если российская футбольная сборная проиграет товарищеский матч с сербами.

Российской сборной предстоит товарищеский матч с сербами 5 июня. Он пройдет в Монако. Для российских футболистов это будет последняя встреча перед началом Евро-2016.

Стоит отметить, что предыдущий товарищеский матч с чехами российские футболисты проиграли со счетом 1:2.

Слуцкий заявил, что матч с сербами будет более показателен, чем предыдущий с чехами. Если сборная его проиграет, то он готов уйти в отставку.

Вряд ли отставка главного тренера накануне Евро-2016 как-то изменит ситуацию в российской сборной.