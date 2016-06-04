Саратов, 4 июня, 2016, 15:59 — ИА Регнум. 3 июня на сцене Вольского драматического театра подведены итоги XIV Фестиваля театров малых городов России. Победителем стал Минусинский драматический театр (Красноярский край). Жюри высоко оценило спектакль режиссера Алексея Песегова «Колыбельная для Софьи» по повести Евгения Замятина. За дебютное участие в XIV Фестивале Вольскому драмтеатру вручен специальный приз губернатора Валерия Радаева, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

www.saroblnews.ru Вольский драмтеатр

В течение семи дней на театральных площадках Вольска были показаны 13 спектаклей из 13 театров малых городов России. Фестиваль принял более 400 участников из разных уголков России. Более 10 тысяч жителей и гостей города присутствовали на церемонии открытия. Ежедневно зрителями спектаклей становились более тысячи человек. Все спектакли прошли с аншлагом.

«Хочу поблагодарить нашего земляка Вячеслава Володина (первый заместитель руководителя администрации президента РФ, прим. ИА REGNUM ) за замечательное предложение провести мероприятие именно в Вольске, — прокомментировал знаковое театральное событие в жизни Саратовского региона депутат Государственной думы Николай Панков. — Эту идею поддержал весь город. Вячеслав Володин помог отремонтировать и Вольский драматический театр. В результате, участники фестиваля смогли оценить не только гостеприимство вольчан, но и комфорт местной сцены. Этот театр — один из старейших в нашей области. Так исторически сложилось, что в Вольске особое, трепетное отношение к театральному искусству. Как член оргкомитета по проведению Фестиваля театров малых городов России в Вольске, участвовал во всех этапах подготовки. С уверенностью могу сказать, что совместными усилиями с коллективом Театра Наций и жителями Вольска нам удалось сделать мероприятие, которое стало одним из главных культурных событий области. Со всех уголков региона приезжали люди, чтобы посмотреть спектакли конкурсной программы».

«Уникальный праздник был организован на открытии фестиваля, — продолжил депутат. — Центральная улица Вольска превратилась в театр под открытым небом. На мини — сценах была представлена история театрального искусства от античности до современного периода. Тысячи людей собрались, чтобы увидеть это представление. Было, действительно, очень интересно».

Отметим, что специальным призом депутата Николая Панкова награжден исполнитель главной роли в конкурсном спектакле «Страсти по Макбету» Вольского драматического театра Антон Тарасенко.

От учредителей Фестиваля участников и зрителей приветствовали его арт — директор Олег Лоевский и председатель жюри — народная артистка России, лауреат Государственной премии СССР Ольга Остроумова.

Гран-при фестиваля за лучший спектакль большой сценической формы вручен Минусинскому драматическому театру (Красноярский край). Жюри высоко оценило спектакль режиссера Алексея Песегова «Колыбельная для Софьи» по малоизвестной повести Евгения Замятина «Наводнение». Это своеобразный пластический эквивалент текста. Здесь слова имеют второстепенное значение, а на первый план выходят ритм, мизансцены, музыка, звуки, которые и рождают необходимые как режиссеру, так и автору повести эмоции и смыслы. Спектакль «Колыбельная для Софьи» стал лауреатом фестиваля «Театральная весна — 2015» (Красноярск) в номинации «Лучшая премьера сезона в драматическом театре». Премьера состоялась 31 января 2015 года

Победитель фестиваля — спектакль режиссера Алексея Песегова «Колыбельная для Софьи» Минусинского драматического театра из Красноярского края будет показан в Москве на сцене Театра Наций.

Ольга Остроумова вручила дипломы участникам фестиваля: Драматическому театру г. Рыбинска (Ярославская область); Театру драмы имени А.А.Савина г. Лысьва и Коми-Пермяцкому национальному ордена «Знак Почета» драматический театру им. М. Горького, г. Кудымкар (Пермский край); Норильскому Заполярному театру драмы им. Вл. Маяковского и Минусинскому драматическому театру (Красноярский край); Русскому драматическому театру «Мастеровые», Набережные Челны (Республика Татарстан); Театру драмы г. Каменска-Уральского («Драма №3») (Свердловская область); Глазовскому драматическому театра «Парафраз» (Удмуртская Республика);Драматическому театру города Ельца «Бенефис» (Липецкая область); Новокуйбышевскому театру — студии «Грань» /Самарская область/;"Тильзит-Театру» г. Советска (Калининградская область); Тобольскому драматическому театру имени П. П. Ершова (Тюменская область); Драматическому театру города Вольска (Саратовская область).

Приз за лучшую мужскую роль вручен актеру драматического театра «Парафраз» (город Глазов) Владимиру Ломаеву. Награду вручила председатель жюри Фестиваля Ольга Михайловна Остроумова. Приз за лучшую женскую роль достался актрисе Русского драматического театра «Мастеровые» (город Набережные Челны) Марине Кулясовой. Приз вручил член жюри Фестиваля Олег Семенович Лоевский.

Гран-при фестиваля за лучший спектакль малой сценической формы присужден Театру-студии «Грань» из Новокуйбышевска за спектакль «Корабль дураков».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 28 мая в рамках открытия Фестиваля состоялся ряд культурных мероприятий с участием деятелей искусства: народного артиста РФ — художественного руководителя Фестиваля Евгения Миронова, народного артиста СССР Олега Табакова, народного артиста РФ Константина Хабенского.

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Праздничные торжества начались с торжественной церемонии открытия отремонтированной части корпуса театрального института Саратовской государственной консерватории имени Леонида Собинова — оперного певца и одного из крупнейших представителей русской классической вокальной школы. Обновлённое здание посетили известные земляки — Олег Табаков, Евгений Мирнов, почётные гости, приехавшие на открытие Фестиваля, народные артистки РФ Ольга Остроумова и Ирина Купченко.

В рамках XIV Фестиваль театров малых городов России, который начался в регионе 28 мая, в сквере у театра драмы имени И.А. Слонова состоялось торжественное открытие памятника земляку, народному артисту СССР Олегу Янковскому.

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Большая театральная программа началась 28 мая вечером в Вольске с пролога «На ступенях Парнаса». На 8 сценических площадках в форме театрализованного действа будет представлена история развития театрального искусства. Затем состоится торжественная церемония открытия XIV Фестиваля театров малых городов России на Театральной площади. Затем зрителям был представлен уникальный моноспектакль «Контрабас» по пьесе Зюскинда в исполнении Константина Хабенского.