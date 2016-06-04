Дамаск, 4 июня, 2016, 15:51 — ИА Регнум. Более 40 человек погибли, ещё около 100 получили ранения в результате обстрелов квартала Шейх Максуд в Алеппо. Об этом сегодня, 4 июня, сообщил журналистам представитель российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии.

ИА REGNUM «Умеренная оппозиция»

Сообщается, что в результате обстрелов разрушены полицейский участок и несколько жилых зданий. Среди погибших — мирные жители, военнослужащие и полицейские.

Напомним, террористические организации «Джебхат ан-Нусра» и «Исламское государство» (обе организации запрещены в России) уже несколько дней ведут обстрел нескольких районов Алеппо и позициям сирийской армии близ населенного пункта Хандрат.

Террористы используют ствольную артиллерию, минометы, зенитные установки и РСЗО.

Ранее российский Центр по примирению враждующих сторон в Сирии сообщил, что террористы ИГ и «ан-Нусры» отсиживались на территориях, которые контролируют отряды так называемой «умеренной» оппозиции, в отношении которой действует режим перемирия.