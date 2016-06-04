Москва, 4 июня, 2016, 15:27 — ИА Регнум. Министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров в телефонном разговоре с государственным секретарем США Джоном Керри выразил крайнюю обеспокоенность Москвы попытками затянуть возобновление межсирийских мирных переговоров. Об этом сегодня, 4 июня, сообщает пресс-служба МИД РФ.

ИА REGNUM За спиной

Сообщается, что Лавров акцентировал внимание на срочной необходимости размежевания так называемой «умеренной» сирийской оппозиции и террористической организации «Джебхат ан-Нусра» (террористическая организация, запрещенная в России).

Напомним, сегодня Российский центр по примирению сторон в Сирии сообщил, что боевики террористических организаций «Джебхат ан-Нусра» и «Исламское государство» (обе организации являются запрещенными в России) воспользовались режимом перемирия и на территориях, где находятся отряды «умеренной» оппозиции, восстановили свои силы и пополнили свои арсеналы. Эти районы не атаковали ВКС РФ и ВВС Сирии, так как они соблюдают режим перемирия. При этом «умеренная» оппозиция не ведет боевых действий против террористов, в отношении которых не соблюдается режим перемирия.

Кроме того, Лавров выразил обеспокоенность многочисленными попытками затягивания возобновление политических переговоров под различными надуманными предлогами. Это отчетливо проявилось во время брифинга в Совете Безопасности ООН по Сирии 3 июня.

Отмечается, что разговор состоялся по инициативе американской стороны.