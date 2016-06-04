Москва, 4 июня, 2016, 14:42 — ИА Регнум. В Москве на 86-м году жизни скончался журналист-международник, писатель и востоковед Фарид Сейфуль-Мулюков. Об этом сегодня, 4 июня, сообщило полномочное представитель Татарии в Москве.

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Сейфуль-Мулюков был ведущим таких известных телепередач, как «Международная панорама» и «Сегодня в мире». Также он работал корреспондентом в странах Ближнего Востока, Азии, и Европы.

В свое время он снял документальный филь об Афганистане, за что был удостоен Государственной премии СССР.

Сообщается, что Сейфуль-Мулюкова похоронят на одном из кладбищ Москвы 6 июня. Дата церемонии прощания и место её проведения пока не сообщается.