Москва, 4 июня, 2016, 14:22 — ИА Регнум. Российские власти готовы дать согласие на придание отдельных полицейских функций миссии ОБСЕ в Донбассе. Об этом сегодня, 4 июня, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в эфире программы «Вести в субботу».

ИА REGNUM Миссия ОБСЕ

Лавров отметил, что на Украине пытаются выдать желаемое за действительное и любые заявления Киева о том, что Москва якобы готова обсуждать размещение полицейской миссии ОБСЕ на всей территории Донбасса — не соответствуют действительности.

Глава МИД РФ пояснил, что российские власти готовы предоставить некоторые полицейские функции наблюдателям ОБСЕ непосредственно на линии соприкосновения, а также в местах дислокации тяжелой техники, которая должна быть отведена от линии фронта в соответствии с Минскими соглашениями.

Лавров отметил, что речь идет о пистолетах для самообороны, которыми могут быть вооружены наблюдатели ОБСЕ. «Эта практика имеет место. Можно считать, что это элемент полицейских функций, но, прежде всего, это охрана и мониторинг ненарушения линии отвода и мест складирования», — сказал глава российского внешнеполитического ведомства.

Также Лавров отметил, что в большинстве случаев, наблюдатели более защищены, когда не имеют при себе оружия. К тому же, многие западные страны, входящие в ОБСЕ, выступают категорически против такого предложения. Они не хотят вооружать наблюдателей ОБСЕ, опасаясь за их жизнь.

Напомним, Украина ранее пыталась добиться миротворческой миссии в Донбассе, но направить такую миссию невозможно без мандата Совбеза ООН, а такой мандат никогда не будет выдан. К тому же миротворческие миссии ООН в последнее время сильно дискредитированы.

Тогда Киев заговорил о евросоюзной полицейской миссии. Беда лишь в том, что большинство стран ЕС не очень хотят отправлять своих граждан в зону конфликта.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Киев недавно заявил, что президент Российской Федерации Владимир Путин во время телефонных переговоров в «нормандском формате» якобы дал согласие на размещение полицейской миссии ОБСЕ в Донбассе. Но это оказалось ложью, так как российский президент упомянул лишь возможное согласие Москвы на придание полицейских функций миссии ОБСЕ на линии соприкосновения и в местах базирования тяжелой техники.