Москва, 4 июня, 2016, 14:09 — ИА Регнум. «Зеленый марафон» Сбербанка — это не только один из самых массовых забегов в России, но и ежегодный национальный социально значимый проект. В этом году мероприятие юбилейное, проводится в пятый раз, в этом же году Сбербанку исполняется 175-лет. На дистанцию 4,2 км выходят спортсмены из 45 городов России в 11 часовых поясах страны, а также жители нескольких городов Белоруссии, Казахстана и Турции. По мнению организаторов, «Зеленый марафон 2016» претендует на российский рекорд как спортивно-массовое мероприятие, проходящее в наибольшем количестве городов в течение одного светового дня. Такое достижение вполне может быть зафиксировано в Книге рекордов России.

pixabay.com Массовый забег

При этом с каждым годом участников становится все больше. Кстати, на старт выходят не только сотрудники Сбербанка. Марафон объединяет активных людей, выступающих за здоровый образ жизни. Не даром, девиз мероприятиях — «Начни с себя! Сделай мир лучше!»

«Каждый раз марафон привлекает все больше людей. За предыдущие 4 года в забеге приняли участие более 400 человек. Сегодня наверняка будет очередной рекорд. Накануне зарегистрировалось около 70 тысяч участников, но скорее всего будет более 100 тысяч человек, — рассказал Лев Хасис, первый заместитель председателя правления Сбербанка России. — Важно, что это не только спортивное мероприятие. В этом году мы его проводим совместно с благотворительным фондом Сбербанка «Вклад в будущее», который содействует в организации и проведении социальных и образовательных акций».

Хасис также отметил, что участниками «Зеленого марафона» стали благотворительные фонды — партнеры банка «Подари жизнь» и «Память поколений», сотрудники которых приняли участие в забеге. Кроме того, в ряде городов-участников проекта был организован сбор средств для поддержки подопечных фондов.

При этом в рамках «Зеленого марафона» были реализованы многие социальные инициативы. В Ульяновске и Нижнем Новгороде в городских парках появились скворечники и кормушки для птиц, в астраханском парке Победы идет установка турников и тренажеров, в Ярославле оборудован скейт-парк, в парке Ханты-Мансийска появилась новая детская площадка. В российской столице в рамках «Зеленого марафона» в парке Царицыно состоялся семейный экологический квест.

«Пять лет — это первый юбилей, время подведения промежуточных итогов, и сегодня можно с уверенностью сказать, что «Зеленый марафон» оказался очень востребованным проектом, — отметил президент, председатель правления Сбербанка Герман Греф. — От имени Сбербанка и от себя лично хотел бы поблагодарить всех, кто присоединился к «Зеленому марафону». До новых встреч!».