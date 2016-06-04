Калуга, 4 июня, 2016, 14:00 — ИА Регнум. Команда «Глория» из Обнинска Калужской области в составе сборной команды России стала победительницей завершившегося в городе Карловы Вары (Чехия) чемпионата и первенства Европы по фитнес-аэробике 2016 года, сообщили 4 июня корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе администрации первого наукограда России.

Фото обнинской детско-юношеской школы олимпийского резерва «КВАНТ»

По словам, тренера высшей категории Елены Дубовой в европейском первенстве приняли участие более 1,1 тыс. спортсменов из 12 стран Европы, среди которых Чехия, Россия, Швейцария, Франция, Бельгия, Италия, Германия, Нидерланды, Дания, Венгрия, Польша, Финляндия.

В упорной борьбе обнинская команда «Глория» в финале обошла постоянных соперников — сильнейших спортсменов из Чехии, и заняла в результате первое место.

Сборная команда России показала наивысший результат: общее количество медалей — 19 комплектов, из них золото взяли девять российских команд, серебро — четыре команды, бронзу — шесть команд.

Команды выступали по дисциплинам: аэробика, степ-аэробика и хип-хоп в следующих возрастных категориях: 11−13 лет «Кадеты», 14−16 лет «Юниоры», 17 лет и старше «Сеньоры».

В спортшколе «КВАНТ» победительницы тренируются с 2011 года. Им было по 6 лет, когда впервые пришли на занятия фитнес-аэробикой». На соревнованиях создалась очень теплая и дружественная атмосфера. За команду из Обнинска активно болели чехи, немцы, итальянцы.

Впервые на этом чемпионате с командой на пьедестал приглашали и тренера команды. На первенстве Европы команда «Глория» в составе Ксении Казелло, Дарьи Абрамовой, Екатерины Джевецкой, Александры Чибисовой, Ксении Матюшиной и Марии Бандиной получили золотые медали и Кубок.

В октябре 2016 года обнинская «Глория» в составе сборной команды России будет представлять нашу страну на первенстве мира в Вене (Австрия).