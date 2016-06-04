Дамаск, 4 июня, 2016, 13:53 — ИА Регнум. Боевики террористических организаций «Джебхат ан-Нусра» и «Исламское государство» (обе террористические организации запрещены в России), воспользовавшись режимом тишины произвели перегруппировку своих сил в сирийской провинции Алеппо и пополнили запасы оружия. Об этом сегодня, 4 июня, сообщил журналистам представитель российского Центра по примирению враждующих сторон на территории Сирийской Арабской Республики.

ИА REGNUM Терроризм

Сообщается, что отряды боевиков, находящиеся в тех же районах, где расположены отряды так называемой вооруженной оппозиции, воспользовались режимом перемирия и произвели перегруппировку, а также пополнили свои арсеналы. По этим районам не наносились удары ВКС РФ и ВВС Сирии, так как в них, кроме террористов находятся те самые так называемые отряды вооруженной оппозиции, которые согласились на перемирие. Режим перемирия не распространяется на террористов, но «оппозиционеры» не спешат с ними воевать.

Сегодня также стало известно, что ИГ и «ан-Нусра» уже несколько дней ведут интенсивные обстрелы жилых районов и позиций правительственный сил в городах Алеппо и Хандрат Уточняется, что боевики проводят артиллерийскую разведку целей и пристрелку ориентиров на местности. Характер обстрелов показывает, что у боевиков явно нет недостатка в боеприпасах.