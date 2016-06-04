Москва, 4 июня, 2016, 13:52 — ИА Регнум. В бизнес-центре «Офис Плаза» на Мытной улице в Москве в шахту упал лифт. У лифта оборвался трос. Трагедия произошла во время ремонта подъемного устройства. Находившийся внутри кабины ремонтник погиб. Об этом сообщил телеканал «Вести». Следственный комитет России проводит проверку.

Monoklon Шахта лифта

Это уже не первое падение лифта в Москве, повлекшее человеческие жертвы. Ранее уже рухнул лифт с пассажиркой внутри. Инцидент произошел в девятиэтажном доме на Палехской улице. Кроме того, ещё до этого случая при падении лифта в шахту в жилом комплексе «Алые паруса» погибла жительница дома — мать двоих детей. Ростехнадзор выяснил, что все подъемники в этом жилом комплексе находятся в аварийном состоянии.