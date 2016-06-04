Калуга, 4 июня, 2016, 13:47 — ИА Регнум. Благотворительная акция по сбору пожертвований для волонтерского движения «4 лапы» и приюта «Душа бродяги», проходит сегодня, 4 июня в фойе городского досугового центра Калуги.

Фото из страницы приюта «Душа бродяги» в соцсети Собака по кличке «Маша»

Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM организаторы акции, в рамках мероприятия калужан помогают питомцам приюта, старыми и ненужными для них вещами. «Ушастые и хвостатые подопечные волонтеров с радостью принимают от горожан корм, а также лакомства, поводки, ошейники, переноски, подстилки, медикаменты и многое другое. Все это будет направлено в приюты», — отметили организаторы акции.

Как сообщало ИА REGNUM, областной приют для брошенных собак и кошек предполагается открыть в Калуге на базе зоозащитной организации «Душа бродяги» в районе действующего городского полигона. Расходы на строительство инфраструктуры для приюта на себя возьмет региональный бюджет. Правительством области предложено главам муниципалитетов выделить на местах отдельные помещения под временное содержание животных, в которых они будут находиться до отправки в областной приют. По данным Комитета ветеринарии при правительстве Калужской области, на отлов и содержание безнадзорных животных из регионального бюджета на 2016 год выделено 10 млн рублей.