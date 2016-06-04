Киев, 4 июня, 2016, 13:14 — ИА Регнум. Украинские пограничники задержали гражданина Франции, который пытался выехать в Польшу, имея при себе оружие и взрывчатку. Об этом сегодня, 4 июня, сообщают РИА Новости со ссылкой Украинскую госпогранслужбу.

Цитата из к/ф «Фантомас разбушевался». Реж Андре Юнебель. 1965. Франция — Италия Француз с оружием

Сообщается, что этот инцидент произошел в конце мая этого года. 25-летний француз был задержан на украинско-польской границе. В его автомобиле украинские пограничники обнаружили внушительный арсенал оружия. В частности, он вез три гранатомета, более 100 килограммов взрывчатки, детонаторы и несколько автоматов Калашникова.

Французский телеканал M6 со ссылкой на источник в спецслужбах сообщает, что подозреваемый планировал провезти оружие во Францию, чтобы устроить террористический акт в преддверии чемпионата Европы по футболу.

Имя француза не разглашается в интересах следствия.

Евро-2016 стартует 10 июня и продлится до 9 июля. Во Франции ещё свежа память прошлогодних ноябрьских терактов в Париже, которые унесли жизни 130 человек. Тогда боевики, причисляющие себя к террористической организации «Исламское государство» (террористическая организация, запрещенная в России), почти одновременно совершили несколько атак: взрывы возле стадиона «Стад де Франс» в Сен-Дени, расстрел посетителей нескольких ресторанов, а также бойня в концертном зале «Батаклан» (где около 100 человек были захвачены в заложники).