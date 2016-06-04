Дамаск, 4 июня, 2016, 12:53 — ИА Регнум. Сирийская армия впервые с 2014 года вступила на территорию провинции Эр-Ракка, где находится город Ракка, считающийся «столицей» террористической организации «Исламское государство» (террористическая организация, запрещенная в России). Об этом сегодня, 4 июня, сообщает телеканал «Аль-Арабия».

Lazhar Neftien Ракка. Сирия

Сообщается, что воздушно-космические силы Российской Федерации нанесли серию авиаударов по позициям террористов в провинции Хама, после чего сирийской армии удалось выбить оттуда остатки боевиков.

После этого сирийские войска продолжили наступление и вступили на территорию провинции Эр-Ракка. Последний раз солдаты правительственных сил были в этой провинции в 2014 году.

Помимо сирийских правительственных сил и отрядов народного ополчения, на Ракку также ведут наступление курдские отряды «Демократических силы Сирии», которые наступают с севера.

Напомним, благодаря российской военной операции в Сирии, которая началась 30 сентября прошлого года, удалось переломить ситуацию в этой стране. Сирийская правительственная армия, потерпевшая ряд тяжелых поражений летом 2015 года, смогла оправиться от них, перегруппироваться и перейти в наступление.

Сейчас террористические организации утратили стратегическую инициативу и ведут затяжные оборонительные бои. Отряды так называемой вооруженной оппозиции поспешили заявить, что отказываются от союза с исламистами и согласны на перемирие с официальным Дамаском.