Калуга, 4 июня, 2016, 12:51 — ИА Регнум. Уникальную выставку под названием «Вечные ценности» впервые представило в галерее городского Дома музыки Калужское духовное училище.

eparhia-kaluga.ru На выставке под названием «Вечные ценности»

Как сообщили 4 июня корреспонденту ИА REGNUM в информационно-издательском отделе Калужской епархии, в экспозиции выставлены живописные, графические, орнаментальные, иконописные работы всех курсов отделения «Живопись».

К знаменательной дате — тысячелетие русского присутствия на Святой Горе Афон студенты-иконописцы посвятили свои работы по рисунку и композиции, представленные в экспозиции выставки «Вечные ценности».

Выставка студентов духовного училища будет открыта в Калужском Доме музыки до 22 июня 2016 года.