Калуга, 4 июня, 2016, 12:35 — ИА Регнум. Шестой спортивно-туристический слёт приёмных семей и воспитанников детских домов проходит в эти выходные дни в Перемышльском районе Калужской области.

vest-news.ru Эмблема слёта

Как сообщили 4 июня корреспонденту ИА REGNUM в региональном министерстве труда и социальной защиты, участники слета соревнуются в туристском многоборье, а также в кулинарных и песенных конкурсах. Победители соревнований получат награды.

Комментируя акцию, министр труда и социальной защиты Калужской области Павел Коновалов подчеркнул, что акция, прежде всего, направлена на укрепление здоровья и формирование навыков здорового образа жизни детей, воспитывающихся в приемных семьях, установление дружественных связей.

«Слёт — это не просто соревнования и прохождение туристских маршрутов. Это — встреча добрых друзей, которых объединяет большая любовь к спорту, природе, к нашей Родине!», — заявил глава ведомства.

Проведение слёта осуществляет калужский Центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи «Содействие».