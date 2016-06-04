Бангкок, 4 июня, 2016, 12:11 — ИА Регнум. В Таиланде на острове Чанг произошло обрушение двухэтажного здания гостиницы. Об этом сегодня, 4 июня, сообщают местные СМИ.

Heinz Albers Остров Чанг. Таиланд

Сообщается, что двухэтажное здание отеля Siam Beach Resort на острове Чанг обрушилось сегодня утром около 6:00 по местному времени (2:00 мск).

По имеющейся информации в результате обрушения погиб один гражданин Таиланда. В отеле не было иностранных туристов, там отдыхали тайцы из других провинций страны. Граждане России при обрушении не пострадали.

Уточняется, что на данный момент известно об одном погибшем подданном Таиланда. Также сообщается, что семь человек, в том числе двухлетний ребенок, остаются под завалами. На месте работают спасатели и местные жители, которые помогают разбирать завалы.

Причина обрушения здания пока не названа, предполагается, что земля под зданием могла просесть из-за сильных проливных дождей.