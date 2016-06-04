Луисвилл, США, 4 июня, 2016, 11:55 — ИА Регнум. В американском городе Луисвилл (штат Кентукки, США), где 17 января 1942 года родился Кассиус Марселлус Клей, ставший в последствии легендарным боксером Мохаммедом Али, власти распорядились приспустить государственные флаги в связи со смертью боксера. Об этом сегодня, 4 июня, сообщил в своем Twitter мэр Луисвилла.

Autore Sconosciuto Мохаммед Али и «Битлз». 1964

Глава города написал, что на всех правительственных зданиях будут приспущены государственные флаги, чтобы отдать дань уважения жизни и работе Мохаммеда Али.

Напомним, Али умер сегодня в одной из больниц города Финикс (штат Аризона). Родственники Али привезли его в госпиталь с подозрением на воспаление легких. Точная причина смерти легендарного боксера до сих пор не названа. Известно, что более 20 лет Али страдал болезнью Паркинсона.

В Луисвилле готовятся к похоронам Али. Его семья тяжело переживает смерть легендарного боксера.

Знаменитые в прошлом боксеры выражают свои соболезнования родным и близким Али. Его имя по праву стало символом американского бокса. Техника, придуманная Али, до сих пор используется на профессиональном ринге.

Профессиональная карьера Али была очень яркой и неоднозначной. В 1960 году он стал олимпийским чемпионом. Также он был абсолютным чемпионом мира по боксу в супертяжелом весе. Али провел 61 бой, из которых одержал 56 побед.